Addio al reddito di cittadinanza, Regione Lombardia ha iniziato a chiamare gli interessati in vista, dal primo settembre, dell’avvio al “Supporto per la Formazione e il Lavoro”. Regione Lombardia è al lavoro per garantire l’accesso alla nuova misura alle persone che beneficiavano del sussidio e sono “attivabili al lavoro”.

Sono 5.586 i cittadini lombardi interessati, smistati ai Centri per l’Impiego di riferimento. Saranno convocati per l’aggiornamento del patto personalizzato di servizio e il conseguente avvio del percorso di politica utile per il ricevimento, da parte dell’Inps, del sussidio di 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi.

Dal 21 agosto Regione sta inviando a tutti gli interessati una comunicazione per invitarli ad aderire alle misure di politica attiva e di formazione messe in campo.