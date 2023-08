Il picco della lunga e intensa ondata di caldo iniziata a Ferragosto, secondo gli esperti è stato raggiunto mercoledì e giovedì. A Como, la temperatura ha toccato i 38 gradi. “A Milano mai così caldo in 260 anni”, fanno sapere gli esperti di Arpa Lombardia, l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente, che annunciano dalle prossime ore forti temporali e un brusco calo delle temperature dall’inizio della prossima settimana.

I dati

“La lunga e intensa ondata di caldo ha raggiunto il suo apice nelle scorse ore, facendo registrare in pianura e sull’Appennino valori massimi tra 35 e 39 gradi, ma toccando in qualche caso anche i 40 – si legge nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia – Nelle prossime ore il caldo lascerà spazio a forti temporali, cui farà seguito un brusco calo delle temperature all’inizio della prossima settimana, anche di 10-15 gradi nei valori massimi”.

Il 23 agosto 2023 verrà ricordato come il giorno più caldo della storia a Milano, almeno dal 1736, da quando cioè la stazione di Milano Brera registra i dati di temperatura. “Con una temperatura media giornaliera di 33 gradi – fa sapere Arpa – la stazione di Milano Brera ha superato il suo precedente primato di 32.8, registrato l’11 agosto 2003. Nuovo record anche per la temperatura minima più elevata, giovedì 24 agosto con 28.9 gradi, mentre il valore massimo ha raggiunto i 37.8 gradi. Il record restano i 38.3 dell’11 agosto 2003”.

Mercoledì e giovedì scorsi sono stati i giorni più caldi dell’estate in tutta la Lombardia: 39 gradi a Cremona e Pavia, 38 a Mantova, Como e Brescia, 37 a Bergamo e Sondrio, 36 a Lecco e 35 a Varese. Localmente, precisa Arpa, si sono registrati valori superiori a 40 gradi. Caldo intenso e anomalo anche sulle Alpi.

Le previsioni

Il caldo ha le ore contate. “I primi temporali arriveranno nel pomeriggio di domani su Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale, e potranno già essere di forte intensità con grandine di medio-grandi dimensioni e forti raffiche di vento – si legge nel bollettino di Arpa – Domenica tempo instabile e nuvolosità in aumento per tutta la giornata su Alpi, Prealpi e pianura occidentale: temporali intermittenti, ancora con possibilità di fenomeni intensi, e temperature massime in calo fino a 25-28 gradi”.