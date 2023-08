Un turista straniero di 52 anni in vacanza sul lago è morto all’alba di oggi cadendo nel lago a Tremezzina, nella zona di Villa Carlotta. L’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre era seduto su un muretto, precipitando per alcuni metri. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’uomo. Accertamenti dei carabinieri della compagnia di Menaggio per fare luce sulla dinamica dell’incidente.

La caduta è avvenuta attorno alle 6.30. Il 52enne, con doppia cittadinanza americana e brasiliana, era in vacanza sul Lario ed era alloggiato in un hotel a Tremezzina. Dalle prime informazioni, ieri l’uomo avrebbe partecipato a un matrimonio. La festa si sarebbe prolungata fino a notte inoltrata.

Era ormai l’alba dunque quando il turista stava rientrando in albergo. Il 52enne si sarebbe fermato ancora un momento davanti al lago e si sarebbe seduto sul muretto. Per cause ancora da chiarire, l’uomo avrebbe poi perso l’equilibrio, cadendo per alcuni metri e sbattendo sul molo sottostante prima di finire in acqua.

E’ stato dato subito l’allarme. A Tremezzina sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e l’ambulanza. Il 52enne è stato recuperato, ma purtroppo era già senza vita. Da chiarire se la morte sia stata causata dalla caduta oppure se l’uomo sia annegato. Accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente.