Il comitato Croce Rossa Italiana di Lomazzo è in cerca di nuovi volontari.

Per formarli ha organizzato un nuovo corso per venerdì 8 settembre alle ore 20.30 presso la sua sede di Lomazzo, in via dello Sport n. 7.

Al corso possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto almeno 14 anni.

Il volontario o volontaria è una persona che, liberamente, decide di impiegare il proprio tempo e le proprie competenze per migliorare la qualità di vita di altre persone. Non necessariamente in attività di emergenza-urgenza, ma anche nei servizi e nelle attività per anziani o bambini.

Al termine del Corso tutti i partecipanti riceveranno un attestato e, previo superamento di un esame, diventeranno Volontari della Croce Rossa Italiana.