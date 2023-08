Il derby del Lario si farà: il Lecco è ufficialmente in serie B. E quindi, nella stagione in corso, incontrerà il Como.

Dopo giorni di ricorsi e opposizioni, oggi la conferma. La quinta sezione del Consiglio di Stato ha respinto la richiesta del Perugia, confermando quindi quanto deciso dal Tar del Lazio.

I lecchesi erano stati promossi in B dopo la vittoria nei playoff, ma poi avevano presentato in ritardo i documenti sull’utilizzo dello stadio Euganeo di Padova per le partite casalinghe. Di qui la battaglia legale del Perugia per ottenere un posto nella serie cadetta. Battaglia, come detto, persa oggi dopo una serie di pronunciamenti, prima del consiglio federale e poi della giustizia amministrativa. Il Perugia resta in C, il Lecco sale in serie B ed esordirà domenica allo stadio Euganeo di Padova contro il Catanzaro.