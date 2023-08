Primo impegno della stagione oggi per la Pallacanestro Cantù. La squadra di coach Meo Sacchetti, in ritiro a Bormio, affronterà sui campi della Valtellina Summer League la squadra svizzera SAM Massagno.

Cantù tornerà in campo anche domani alle 18 per sfidare la Germani Brescia, nel palazzetto di Cepina di Valdisotto. Una sfida di prestigio che vedrà diversi ex in entrambi i roster.

I biglietti possono essere acquistati all’ingresso del palazzetto, biglietto intero 10 euro, ridotto under18 5, gratuito per gli under 10.

L’unico indisponibile per l’Acqua S.Bernardo sarà Gabriele Tarallo, a causa di uno stiramento al quadricipite sinistro riportato in allenamento. Il giocatore ha raggiunto Bormio con il resto della squadra, ma osserverà un periodo di stop quantificabile indicativamente in due settimane.

Il prossimo impegno per i biancoblu sarà il tradizionale appuntamento del Trofeo degli Angeli, il 6 settembre al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate la Dolomiti Energia Trento.