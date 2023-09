Como in trasferta contro lo Spezia domenica alle 18.30 per la quarta giornata del campionato di serie B. I lariani sono reduci dal pareggio al Sinigaglia contro la Reggiana e devono ancora recuperare la sfida contro il Lecco prevista nella terza giornata.

Paura nella mattinata di oggi, durante l’allenamento al centro sportivo di Mozzate, per uno scontro di gioco tra Alberto Cerri e Oliver Abildgaard. Uno scontro nel quale i due calciatori hanno picchiato la testa. Sono stati trasportati all’ospedale di Saronno per accertamenti. “Gli esami strumentali hanno dato in entrambi casi esito negativo e i due giocatori sono stati dimessi nel pomeriggio”, fa sapere la società. Al momento non è possibile indicare i tempi di recupero e di rientro in campo.

Oggi intanto la conferenza stampa dell’allenatore Moreno Longo prima della partenza per la trasferta. Forte la delusione per il pareggio al Sinigaglia, ma il mister invita a guardare avanti. Lo Spezia per Longo è una delle squadre più quotate del campionato.