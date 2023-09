Turismo, Confcommercio Como riparte con i corsi di aggiornamento per avviare e gestire una struttura alberghiera. Ogni mese verranno riproposte le lezioni gratuite sul tema “Come avviare un’attività ricettiva extra alberghiera”.

Le date fissate sono: 28 settembre, 24 ottobre e 23 novembre dalle 9 alle 12. Il corso si terrà in forma ibrida: in presenza nella sede di Como in via Ballarini oppure online.

I corsi sono aperti anche a chi già gestisce la propria struttura ricettiva e desidera approfondirne la gestione, rimanendo aggiornato sulla normativa vigente.

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le nozioni necessarie per avviare e gestire in piena autonomia la propria struttura ricettiva. Tra gli argomenti trattati la normativa regionale di riferimento, gli adempimenti obbligatori per l’avvio dell’attività, la gestione fiscale dell’attività in forma privata o imprenditoriale e un breve approfondimento sul tema delle locazioni turistiche.