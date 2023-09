È arrivato settembre e il flusso di turisti in città inizia a calare.

Quella che si avvia alla conclusione è stata però una stagione davvero ricca per il turismo, con il tutto esaurito dei giorni di ferragosto.

Non per tutti i commercianti è stata però una stagione da ricordare, per alcuni servirebbe un turismo “più di qualità”.

Per quanto riguarda i turisti, sono molti coloro che si fermano in città soltanto per pochi giorni e se c’è chi non bada alle spese, c’è chi riscontra un aumento dei prezzi e fa confronti con il resto d’Europa, come delle ragazze provenienti dalla Nuova Zelanda e impegnate in un tour del Vecchio Continente.