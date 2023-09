Sarà il pianista francese Bertrand Giraud ad inaugurare i concerti a Villa Bernasconi del LakeComo Music Festival.

Il concerto è in programma per domenica 10 settembre alle ore 17.30: gli ingressi della Villa apriranno alle ore 17 e alla fine del concerto, prevista per le ore 19.00, sarà possibile visitare il museo.

Giraud eseguirà opere di Franz Schubert e Camille Saint-Saëns.

Come per gli altri concerti svoltisi in questa stagione, per chi dovesse avere difficoltà a raggiungere Villa Bernasconi, è attiva l’operazione di carpooling promossa da LakeComo Music Festival: l’idea degli organizzatori è quella di far sì che i luoghi che ospitano gli eventi in calendario non si ritrovino ingolfati di auto e, al tempo stesso, creare maggiori possibilità di incontro tra appassionati di musica.

Nell’ottica di ridurre drasticamente il consumo di carta, inoltre, l’organizzazione ha scelto di non stampare i programmi di sala rendendoli disponibili on line. In ogni concerto gli artisti annunceranno i brani direttamente al pubblico.