Un motociclista di 27 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto poco prima delle 17 a Como, in via Bellinzona, all’incrocio con via Oldelli. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Per cause ancora da chiarire, la moto si è scontrata con un’auto. Il 27enne è stato soccorso e portato all’ospedale sant’Anna.

Accertamenti della polizia locale sulla dinamica dell’incidente.

Ripercussioni sul traffico per i rilievi e i soccorsi.