Un’occasione per avere una foto e un autografo di un campione del mondo: Gianluca Zambrotta domenica mattina sarà a disposizione dei tifosi azzurri e di tutti gli appassionati. Appuntamento fissato alle 11.30 in piazzale Somaini, a fianco dello stadio, per un evento promosso dalla LegaB nell’ambito dell’iniziativa “ABordoC..ittà”. Zambrotta sarà poi presente nel pomeriggio al Sinigaglia per seguire la gara tra Como e Ternana, che si giocherà alle 16.15.

Nato a Como nel 1977, Gianluca Zambrotta ha iniziato a giocare nell’Alebbio, ed è poi entrato nel vivaio del Como, “pescato” da un grande talent-scout come Mino Favini. Con gli azzurri ha seguito tutta la trafila fino ad arrivare alla prima squadra, dove ha esordito come attaccante esterno. Negli anni successivi della sua carriera la sua evoluzione tattica, che l’ha portato ad essere uno tra i più forti terzini a livello mondiale. Zambrotta ha militato con Bari, Juventus, Barcellona, Milan per poi chiudere l’esperienza agonistica in Svizzera, al Chiasso.

Tra le tante soddisfazioni della sua carriera spicca, come detto, la vittoria ai Mondiali del 2006 in Germania con la Nazionale di Marcello Lippi. In quella esaltante esperienza si ricorda anche la rete segnata nel match dei quarti di finale contro l’Ucraina. L’ultima sua gara con l’Italia è stata con la fascia di capitano, ma non è stata fortunata: si tratta del match dello stadio Ferraris con la Serbia dell’ottobre 2010, sospeso dopo 5 minuti per le intemperanze dei tifosi ospiti