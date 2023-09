La notte scorsa, intorno alle 2.30, le volanti della polizia di Stato sono intervenute in via Carcano, al negozio di abbigliamento “Brumana”. In base a quanto ricostruito uno sconosciuto aveva infranto la vetrina, introducendosi nei locali e portando via il fondo cassa oltre ad alcuni capi di vestiario. Per un valore di quasi 400 euro.

Sorpreso dal proprietario che, dopo aver chiamato la polizia, aveva cercato di fermarlo. Mentre scappava ha anche strappato dal polso dell’uomo un orologio del valore di 1.000 euro.

I poliziotti su indicazione del proprietario lo hanno rintracciato poco dopo nello scantinato del negozio. Alla vista degli agenti, il malvivente ha iniziato a opporre resistenza colpendo gli operatori con calci e pugni.

Una volta sull’auto di servizio per essere trasportato in questura ha anche tentato di infrangere il vetro posteriore del veicolo con diverse testate. Per riportarlo alla calma è stato necessario utilizzare lo spray urticante.

Due dei poliziotti intervenuti sono stati feriti, prognosi di 6 giorni per loro.

Una volta negli uffici di viale Roosevelt è stato identificato. Si tratta di un 18enne di origini marocchine, risultato irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine.

È stato quindi arrestato per danneggiamento, furto aggravato, rapina, resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni. Domani mattina è in programma il processo con rito direttissimo.