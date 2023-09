Il binomio lavori e code sull’autostrada Lainate Como Chiasso non cambia neppure nel fine settimana. Anche nella mattinata di oggi si sono registrate code costanti al confine tra Italia e Svizzera. Complici probabilmente ancora alcuni rientri di turisti stranieri verso il Nord Europa e il traffico degli svizzeri diretti nel Comasco per trascorrere la giornata, la viabilità è rallentata in entrambe le direzioni.

Autostrade segnala code sia in direzione Svizzera che in direzione Lainate per il cantiere nella galleria San Fermo e il conseguente scambio di carreggiata. E’ a disposizione una sola corsia per senso di marcia e questo causa continui rallentamenti e code quando il traffico è più intenso. Una situazione costante ormai durante la settimana, che si è ripresentata anche nella giornata di oggi