Piscina Sinigaglia. Lavori in corso e tempi di riapertura incerti. La causa: interventi più lunghi del previsto a causa dell’eccessivo materiale da asportare e delle dimensioni delle tessere che compongono il mosaico della vasca che dovranno essere successivamente applicate. Su quest’ultimo punto infatti è necessario il parere della Soprintendenza.

I lavori nell’impianto ammalorato sono iniziati ad agosto scorso e secondo i tempi forniti dall’amministrazione cittadina, dovrebbero concludersi entro la fine di novembre.

Palazzo Cernezzi rassicura sul rispetto del cronoprogramma, in quanto la ditta che si sta occupando degli interventi avrebbe chiamato sul cantiere nuovi operai per accelerare i lavori, che, come detto, in corso d’opera sono risultati più lunghi del previsto.

In totale il costo dell’intervento è di 860mila euro. Il progetto esecutivo è inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025. I lavori prevedono, nello specifico, il rifacimento dell’impermeabilizzazione e dei mosaici della vasca, l’ammodernamento dell’impiantistica e la messa in sicurezza del trampolino, oltre al rifacimento della sauna e all’ammodernamento di alcune parti dell’impianto elettrico. Gli interventi inoltre riguardano il rifacimento di gran parte del manto di copertura e la ritinteggiatura delle parti ammalorate del vano vasca per effetto di infiltrazioni.

La chiusura della piscina Sinigaglia per quattro ha portato inevitabili disagi a famiglie e atleti di ogni età, che hanno dovuto ripiegare sugli altri impianti. Al momento l’unico aperto a Como è quello di Casate.