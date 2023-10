Ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo. Un impatto che è purtroppo costato la vita a un uomo di 41 anni di Cogliate, in provincia di Monza Brianza. Il tragico incidente è avvenuto ieri sera attorno alle 21.30 a Lomazzo, nella frazione di Manera.

Il 41enne era in sella a un maxi scooter T-Max e stava percorrendo la via Roma. Per cause ancora da chiarire, il motociclista, Rachia Farouk, originario del Marocco e residente in Brianza, ha preso il controllo del mezzo. Nell’incidente, dalle prime ricostruzioni dei carabinieri non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Lo scooter è uscito di strada ed è andato a sbattere violentemente contro un palo per poi cadere a terra. Nell’impatto, il 41enne ha riportato ferite e traumi purtroppo gravissimi. Alcuni testimoni hanno subito chiamato il 112. A Lomazzo è intervenuta l’ambulanza ed è stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero del 118. Per Rachia Farouk però non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’uomo è morto praticamente sul colpo.

I carabinieri di Lomazzo, intervenuti per i rilievi, stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Informato il magistrato di turno in procura a Como, Antonio Nalesso, che ha disposto il sequestro della moto. Sul corpo del 41enne dovrebbe essere effettuata l’autopsia.