Rave party abusivo in Brianza, blitz dei carabinieri in un ex azienda tessile dismessa a Cesano Maderno. I militari dell’Arma hanno identificato e denunciato cento partecipanti, 28 dei quali minorenni. Nell’area è stato trovato un furgone risultato rubato a Mariano Comense e carico di fucili da softair e carabine ad aria compressa.

Nella notte tra sabato e domenica, un residente ha chiamato il 112 per segnalare la musica ad alto volume proveniente dall’area dismessa di Cesano Maderno. Nel primo intervento, i carabinieri hanno identificato due ragazze minorenni che camminavano vicino all’area e hanno sentito la musica ad alto volume che proveniva dall’interno, ipotizzando che si stesse svolgendo un raduno non autorizzato.

Alle 3 di notte è scattato il blitz, coordinato dalla centrale operativa della compagnia carabinieri di Desio. Nel capannone era in corso un rave party con musica ad alto volume diffusa tramite un impianto acustico abusivamente allacciato alla rete elettrica. I militari dell’Arma hanno identificato 100 partecipanti, 28 dei quali minorenni, alcuni provenienti dalla Svizzera, molti altri residenti fuori provincia o regione. Vicino al capannone, i militari hanno scoperto un furgone, rubato nei giorni scorsi a Mariano Comense, con all’interno 20 fucili da softair di libera vendita e 2 carabine ad aria compressa.

Il rave è stato interrotto. L’attrezzatura musicale è stata sequestrata. I cento identificati sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Informate la procura di Monza e la procura per i minorenni di Milano. Il furgone è stato restituito al proprietario, che ha dichiarato di non sapere nulla delle armi all’interno, che sono state dunque sequestrate.