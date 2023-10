Dopo l’estate da tutto esaurito appena trascorsa e non ancora terminata dal punto di vista meteorologico, il Comune di Como pensa al Natale e punta ad avviare un progetto pilota per ottenere informazioni sui flussi turistici nei periodi natalizi passati, confrontando il 2019 e il 2022. Palazzo Cernezzi, con un impegno di spesa di 36.600 euro, affida a una società specializzata la fornitura di una licenza per l’accesso a una dashboard interattiva, che permetterà un’analisi della mobilità turistica nei periodi compresi tra il 1° dicembre 2019 e il 30 gennaio 2020 e tra il 15 novembre 2022 e il 15 gennaio 2023. Un confronto, dunque, tra l’ultimo Natale pre-covid e il primo segnato dall’assenza di restrizioni e dal cambio di organizzazione degli eventi da parte del Comune.

La dashboard interattiva adottata da Palazzo Cernezzi permetterà di analizzare nei periodi considerati il numero di visite per tipologia di turista, il tempo di permanenza, la frequenza di visita, la provenienza e la destinazione successiva dei visitatori e le loro caratteristiche socio-demografiche. Permetterà inoltre di sapere il luogo di pernottamento, la durata media del soggiorno. L’analisi si focalizzerà anche su cinque luoghi di particolare interesse all’interno del territorio comunale e si acquisiranno i dati sull’affluenza per fascia oraria del giorno e della settimana e la sosta media.

Il Comune avrà la possibilità di accedere alla dashboard per sei mesi dopo il rilascio, in modo da poter scaricare i dati facilmente, in formato standard, per successivi utilizzi.