Tre progetti diversi, che saranno valutati dalla Regione e dal Comune per arrivare a una decisione definitiva. Dovrebbero essere presentati martedì i nuovi parapetti del lungolago di Como. Barriere definitive, che andranno a sostituire le reti provvisorie posizionate nel marzo scorso sulla passeggiata, da Sant’Agostino a piazza Cavour. Barriere che già mostrano i segni del tempo e del passaggio ininterrotto di comaschi e turisti.

La Regione assicura che la soluzione definitiva è in dirittura d’arrivo. Martedì prossimo dovrebbero essere presentati tre progetti. Dalle prime informazioni, si tratta di ipotesi di parapetti in materiali diversi, che dovrebbero tutti richiamare l’immagine delle barriere storiche del lungolago. I vecchi manufatti, smontati al momento dell’avvio dei lavori delle paratie, non sono a norma in base alle attuali regole di sicurezza. Non saranno quindi più riposizionati sulla passeggiata.

La Regione ha avviato quindi la progettazione di nuove barriere e per l’intervento è prevista una spesa di 1,6 milioni di euro. I tempi di realizzazione al momento non sono noti. Qualche informazione in più si potrebbe avere la settimana prossima, al momento della presentazione dei tre progetti. Una volta visionate le opere, dovrà essere scelta la soluzione migliore, che dovrà passare anche al vaglio della Soprintendenza e sarà poi oggetto di uno specifico bando di gara.

Ancora da definire anche il futuro dei parapetti storici. Attualmente sono conservati in un magazzino del Comune di Como, in attesa di trovare una nuova collocazione. Il sindaco ha assicurato che non rimarranno inutilizzati, ma al momento non è ancora stata individuata una possibile destinazione.