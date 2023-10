Sono tre gli incidenti che si sono verificati nella notte e nella prima mattina di oggi lungo le strade della provincia comasca. Nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita, la maggior parte ha meno di 25 anni.

Il primo incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Milano a Bregnano, dove un’auto con a bordo due un ragazzo di 19 e una ragazza di 20 anni si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i due giovani coinvolti sono stati trasportati in codice giallo, media gravità, all’ospedale Sant’Anna.

Erano quasi le tre del mattino, invece, quando un’auto con a bordo altri quattro giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni si è scontrata contro un ostacolo a Faloppio.

Solo per due dei ragazzi coinvolti è stato necessario il trasporto in ospedale, uno in codice giallo e l’altro in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Como.

Un terzo incidente si è poi verificato, poco dopo le nove del mattino, a Cantù: qui a scontrarsi sono state un’auto e una moto. Gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine sono ancora in corso, le persone coinvolte non risultano in gravi condizioni.