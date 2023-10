Sarà inaugurato martedì 24 ottobre il Centro di Socializzazione Calicantus, che nasce dall’esperienza dell’Ufficio “Chiasso_Culture in Movimento” e che vuole essere un servizio di riferimento per la popolazione migrante e per operatori di altri enti.

Il Centro, che avrà sede in Via Soldini a Chiasso, occuperà uno spazio di 500 metri quadri, suddivisi in aule, spazi gioco e sale multiuso. Qui verranno organizzate attività per genitori e bambini, in particolare i minori di sei anni: ci sarà spazio per chiacchierare e confrontarsi, frequentare o proporre un corso, leggere e giocare con il proprio bambino.

Il giorno dell’inaugurazione, dalle ore 16 verrà offerta una merenda e a seguire si terranno attività per grandi e piccini: una sala sarà dedicata all’esperienza snoezelen, ci sarà un angolo dove si svolgeranno letture multilingue e uno in cui si terrà uno show cooking con sperimentazione e assaggio. E ancora, un laboratorio artistico, un laboratorio di cucito e giochi all’aperto con varie proposte.

Il discorso inaugurale avverrà alle 17, alla presenza del Presidente del Consiglio di Stato e Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità, Raffaele De Rosa, del Capo Dicastero Socialità del Comune di Chiasso, Roberta Pantani, e del Capo Servizio Attività sociali e giovani del Comune di Chiasso, Andrea Bianchi.

Calicantus nasce dalla sinergica volontà del Comune di Chiasso, insieme al Cantone per mezzo dell’Unità interdipartimentale per l’integrazione composta dall’Ufficio per i richiedenti asilo e i rifugiati, dall’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, dall’Ufficio della formazione continua e innovazione e dal Servizio per l’integrazione degli stranieri. Calicantus beneficia altresì del sostegno del credito per l’integrazione della Confederazione.