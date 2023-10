Minori stranieri non accompagnati. “Oggi Como ospita 347 minori stranieri non accompagnati ed è la città di gran lunga più ospitale”. Così il sindaco della città Alessandro Rapinese è tornato sulla questione che riguarda l’arrivo sul territorio comasco dei ragazzi stranieri non accompagnati. Nei giorni scorsi il Comune aveva lanciato l’allarme. “Siamo al limite massimo oltre il quale non possiamo più ospitare, le amministrazioni confinanti intervengano e se ne facciano carico”.

Per giorni fuori dalla questura cittadina un gruppo di giovanissimi ha stazionato in cerca di risposte sul proprio destino”.

“Siamo un’amministrazione attenta – ha aggiunto il primo cittadino – Dobbiamo indagare alcune dinamiche, ad esempio perché a Como ci sono 347 minori stranieri non accompagnati, a Lecco 10 e a Varese 30. Numeri che non hanno coerenza e logica”. Infine il primo cittadino ha spiegato che – durante le verifiche svolte sulle singole situazioni che riguardano i minori non accompagnati – l’amministrazione, in alcuni casi, ha scoperto che ci sono ragazzi che hanno la famiglia a pochi km da dove vengono ospitati.