Provvedimenti di chiusura sull’Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire opere di valutazione delle gallerie. Il calendario prevede una serie di stop praticamente per tutta la settimana.

In concreto, la chiusura sarà dalle 22 di lunedì alle 5 di martedì e nelle notti di mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con lo stesso orario, quindi dalle 22 alle 5. In particolare in direzione Nord non si potrà transitare sul tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Per chi si dirige verso Sud non si potrà passare tra l’uscita Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Il traffico dei veicoli sarà deviato sul percorso cittadino che comprende via Asiago, via Borgo Vico, viale Innocenzo XI, via Napoleona, via Paoli.