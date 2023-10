Cantiere delle paratie del lungolago di Como, Regione conferma il cronoprogramma degli interventi: a dicembre sarà aperto il tratto di passeggiata fino a piazza Cavour compresa. Settimana decisiva inoltre per la scelta del progetto per i nuovi parapetti. Le barriere definitive del lungolago, contrariamente a quanto ipotizzato, non richiameranno i parapetti storici. Secondo le indicazioni fornite da Regione ai progettisti, le nuove barriere non saranno impattati e lasceranno vedere il lago.

“Regione conferma il cronoprogramma che è stato rispettato. A dicembre piazza Cavour sarà riconsegnata a Como e ai cittadini del mondo”, ha detto l’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori. In seguito i lavori procederanno verso i giardini a lago ma saranno meno impattanti e non bloccheranno la passeggiata perché si tratterà di adeguamenti sismici della vecchia vasca.

Per quanto riguarda la questione legata ai parapetti storici, sono tre i progetti al vaglio di Regione e Comune, che in settimana sceglieranno la proposta ritenuta più adatta. Il progetto dovrà poi passare al vaglio della Soprintendenza. Le nuove barriere saranno posizionate solo il prossimo anno, al termine dei lavori delle paratie. Per l’intervento è prevista una spesa di 1,6 milioni di euro.