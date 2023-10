L’interno dell’ospedale Sant’Anna cambia look e diventa più funzionale: si sono conclusi oggi i lavori di posa della nuova segnaletica a pavimento realizzata per indirizzare i pazienti ai Poliambulatori e alle altre attività specialistiche presenti al Piano Zero.

Il progetto è stato proposto e finanziato da A.Ma.Te, associazione convenzionata con Asst Lariana dal 2015 ed impegnata in numerosi servizi e attività ospedaliere e territoriali.

Arrivati nella hall dell’ospedale i pazienti troveranno una nuova cartellonistica con le indicazioni dei diversi servizi: da qui partono i corrispondenti colori che sono poi posizionati lungo i pavimenti fino all’arrivo a destinazione. Le specialità nei Poliambulatori 1 e 2 avranno come riferimento il colore arancione; quelle nei Poliambulatori 3 e 4 il rosa; il Centro Unico Prenotazioni, l’Endoscopia, il Dipartimento Malattie Infettive e l’ambulatorio di Chirurgia Maxillo-Facciale l’azzurro; il Dipartimento Medico Oncologico il colore blu; la Day Week Surgery e l’ambulatorio dove è effettuata la terapia intravitreale, entrambi al secondo piano, il colore giallo. Le strisce colorate, come detto, saranno posizionate lungo tutti i corridoi per aiutare il paziente ad orientarsi nei diversi spazi e saranno affiancate da quattro nuovi pannelli informativi. “Questo – sottolinea il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi – può essere a ragione considerato come un esempio di co-progettazione. A.Ma.Te ha rilevato un bisogno, proposto e condiviso con i nostri tecnici una soluzione e ne ha poi finanziato la realizzazione”.