Dal 10 al 19 novembre Cantù organizza il Festival del Legno, evento arrivato all’undicesima edizione. In programma eventi gratuiti, mostre, workshop e visite nelle botteghe artigiane per scoprire il mondo del legno arredo made in Italy.

Il tema

“Visioni” il tema scelto per quest’anno, un incontro tra la tradizione del legno canturina e il green deal europeo, ispirato dai percorsi intrapresi dalla Città a partire dal 2022.

“Inclusione, bellezza, sostenibilità sono i valori alla base della progettualità europea che ci hanno guidato in questa nuova edizione del Festival del Legno – il commento del sindaco, Alice Galbiati – Un percorso che ci ha portato a reimmaginare la nostra Cantù, in collaborazione con professionisti nazionali e internazionali e, quindi, a sviluppare nuove Visioni del nostro territorio. Proprio questo è il fil rouge che sottende tutti gli eventi in cartellone, nella consapevolezza che non esiste futuro senza passato. La volontà di valorizzare al meglio la tradizione della nostra Città è stata quindi arricchita, in questo 2023, dalla precisa scelta di lasciare in eredità una prospettiva di sviluppo”.

Il programma

Tra gli eventi in programma Botteghe aperte, per entrare in contatto con il saper fare dei maestri artigiani, shopping&design nel centro di Cantù, mostre e attività per le famiglie e i bambini.