Esondazione del Lago di Como, dopo la riapertura alle 6.40 di una corsia del lungolago cittadino, la strada è stata nuovamente chiusa alle 11.45. Lo rende noto la polizia locale di Como attraverso gli aggiornamenti sui propri canali social. “Davanti a piazza Cavour al momento stanno lavorando per implementare le misure di difesa preventiva con una seconda idrovora”.

La viabilità su Lungo Lario Trieste e Trento viene modulata in base alla regolazione delle idrovore che si trovano sul lungolago e che hanno il compito di regolare la falda sottostante piazza Cavour.

A fasi alterne quindi la strada potrebbe essere nuovamente chiusa. Per oggi inoltre è prevista una doppia allerta meteo sul Comasco: codice arancione (media criticità) per rischio idrogeologico e giallo (bassa criticità) per rischio idraulico. “A partire dalla mattina e per tutta la seconda parte della giornata sono previste condizioni di generale instabilità sul territorio”, si legge sul bollettino regionale. “Le precipitazioni, deboli e sparse nella notte, diventeranno intense nell’arco della mattinata e aumenteranno nel corso delle ore pomeridiane”.

Il lungolago è stato chiuso nuovamente al transito nelle ore notturne, dalle 23.30 di ieri e fino alle 5 di questa mattina. In ogni caso resta possibile l’accesso in piazza Cavour percorrendo la Ztl, lungo il percorso piazza Verdi, via Rodari, piazza Roma, piazza Cavour, via Fontana.