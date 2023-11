Molteplici i danni causati dal maltempo delle ultime ore a Como e provincia. Tra giovedì e venerdì la pioggia battente ha provocato il crollo di un muro di controriva a Molina, ostruendo completamente la strada provinciale 43.

Il muro ha ceduto provocando il riversamento di pietre e detriti sulla carreggiata. La tratta compresa nel comune di Faggeto Lario è stata chiusa per consentire la rimozione del materiale e la messa in sicurezza del versante franato. Proprio per consentire le operazioni la strada è stata chiusa, isolando temporaneamente isolate le frazioni di Palanzo, Lemna e Molina.

Nella giornata di oggi – poco prima delle 12 – una volta che le operazioni di messa in sicurezza e pulizia dell’asfalto si sono concluse la strada a Molina di Faggeto Lario ha riaperto alla viabilità a senso unico alternato. “Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato in queste lunghe ore”, si legge in un post sui social dell’amministrazione.

Sempre nella giornata di venerdì e a causa del maltempo è rimasta chiusa al traffico, per alcune ore, via XXVII Maggio, la Valfresca, a Como a causa di un albero caduto che ha provocato danni ai cavi dell’illuminazione pubblica. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio e l’arteria è stata chiusa – poi riaperta – per le operazioni di taglio della pianta e di messa in sicurezza dell’area.