Esondazione del Lago di Como, il Lario lentamente sta arretrando. Questa mattina le squadre di Aprica, la società incaricata della raccolta rifiuti in città, erano impegnate in zona hangar per raccogliere i detriti. A poco a poco il lago si ritira e di conseguenza si procede con la pulizia.

Alle 16 il livello del lago era ancora a quota 157,5 centimetri, ma prosegue la tendenza al ribasso e il riempimento si attesta al 116,5%. Qui i dati aggiornati.

Si guarda con attenzione alla situazione in via Cairoli. “Tra oggi e domani pomeriggio monitoriamo e proviamo a capire quanto possiamo pulire per ricavare la corsia in uscita, probabilmente a partire da mercoledì. Tutto dipenderà dalla velocità e dalla possibilità di pulizia, spero di poter confermare la previsione”. Così il comandante della polizia locale di Como, Vincenzo Aiello.

Prosegue, intanto, il lavoro di monitoraggio e di assistenza dei volontari della protezione civile, della Croce Rossa e della colonna mobile provinciale al lavoro, di presidio e viabilità anche grazie al supporto dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Cantù.

La polizia locale chiede la collaborazione dei cittadini: “Chiediamo di 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝗲𝘀𝗼𝗻𝗱𝗮𝘁𝗲. Piazza Cavour è area rossa e quindi interdetta ai non autorizzati. I volontari devono poter lavorare, movimentando mezzi e attrezzature, in sicurezza e serenità. E se anche non sono al lavoro l’area è transennata per la vostra incolumità per la presenza di detriti e di acqua che rende scivolosa la strada”. Si legge sulla pagina Facebook.

Informazioni utili

Per chi deve dirigersi al pontile della navigazione basta seguire il 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗽𝗲𝗱𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 da via Bianchi Giovini, piazza Roma, passaggio Palace Hotel, Lungo Lario Trieste.

Le passerelle in piazza Cavour sono al momento limitate all’utilizzo 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶.

Il 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗼 𝘃𝗲𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲, da piazza Matteotti, è facilitato secondo i seguenti percorsi e deviazioni:

1. Ingresso in ZTL da piazza Verdi, via Rodari, Piazza Roma, via Bianchi Giovini, piazza Cavour, via Fontana, piazza Volta, via Garibaldi (solo per autovetture e autocarri fino a 3,5 tonnellate).

2. Utilizzo della corsia preferenziale da via Bertinelli, via Nazario Sauro, Viale Battisti, Viale Spallino, via Milano.

3. via Manzoni, Piazza del Popolo, via Dante.

Rimane in vigore il consiglio di limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

Restano chiuse, causa esondazione, 𝗩𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗩𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗩𝗲𝗻𝗲𝘁𝗼, 𝗩𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗣𝘂𝗲𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗲 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗼𝗺𝗮𝗶𝗻𝗶, anche per le aree di sosta.

Rimane chiusa anche la 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗱𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 “𝗟𝗶𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗹𝗽𝗶” 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗢𝗹𝗺𝗼, con deviazione in via Museo Giovio.

Ultima indicazione: entro e non oltre le ore 12 di domani, 6 novembre, è possibile mandare una 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗦𝗧𝗜𝗠𝗔 𝗗𝗔𝗡𝗡𝗜 tramite PEC a comune.como@comune.pec.como.it oppure di persona all’Ufficio Protocollo del Comune.