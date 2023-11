Derubato nella notte in piazza San Rocco a Como. La vittima è un 32enne domiciliato a Cernobbio e i presunti responsabili sono stati denunciati dalla polizia per furto in concorso. Dopo il colpo si erano rifugiati in un dormitorio improvvisato nella zona della chiesa.

Il 32enne, secondo quanto ricostruito dagli agenti, avrebbe accostato l’auto in piazza San Rocco per fumare. Due immigrati si sarebbero avvicinati, inizialmente per chiedere all’automobilista una sigaretta. Mentre uno dei due parlava con il 32enne, l’altro avrebbe approfittato del finestrino dell’auto aperto per prendere il portafoglio dell’uomo e rubare due banconote da 20 euro.

Presi i soldi, i due si sono allontanati e si sono rifugiati vicino alla chiesa, in una sorta di dormitorio improvvisato con altri immigrati che dormivano. Il 32enne ha chiamato il numero unico di emergenza 112 e in piazza San Rocco sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Como, che hanno raccolto la testimonianza dell’uomo derubato.

Il 32enne ha descritto i due giovani che gli avevano rubato i soldi. Gli agenti hanno individuato rapidamente i sospettati, portati in questura e identificati. I due, entrambi cittadini del Ghana, 31 e 33 anni, in Italia senza fissa dimora, sono stati denunciati a piede libero per furto in concorso. Il 31enne è stato denunciato anche perché è risultato irregolare.