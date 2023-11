Como, intervento dei vigili del fuoco questa notte attorno alle due e mezza, nell’ex palazzina degli uffici della Ticosa, in via Achille Grandi. All’interno dell’edificio abbandonato, che si trova accanto allo stabile che ospita il Cash and Carry e il Maxigross, è infatti divampato un incendio.

A prendere fuoco alcuni rifiuti che si trovavano al piano interrato, tra cui suppellettili, tavoli e armadi. Il fumo provocato dalla combustione ha invaso tutti i cinque piani dell’edificio.

All’interno della palazzina è stato portato in salvo un uomo, senza fissa dimora, che dormiva su dei cartoni. L’uomo, che avrebbe utilizzato l’immobile come alloggio di fortuna, è stato soccorso dai volontari del 118 e accompagnato in pronto soccorso per accertamenti.

Due le squadre di vigili del fuoco intervenuti. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato.