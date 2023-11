Nuova segnalazione di disagi causati da disservizi Asf. Vittima un cittadino disabile residente a Toldino, frazione di Rovenna a Cernobbio. Secondo quanto segnalato, l’uomo da anni non potrebbe più prendere l’autobus della linea C28 Como-Cernobbio-Rovenna per l’assenza della pedana per l’accesso dei disabili sul mezzo.

“Dopo la frana di tre anni fa – segnala il cittadino – Asf ha sostituito l’autobus dotato di pedana con un mezzo più piccolo che non ne è dotato. Anche dopo il ripristino della viabilità ordinaria, il bus non è stato più sostituito. Nonostante le mie richieste alla società di trasporti e al Comune di Cernobbio, nulla è cambiato. Ogni giorno sono costretto a percorrere la strada per Cernobbio, senza marciapiede, in carrozzina, con il rischio di essere investito”.

Il cittadino chiede dunque l’utilizzo sulla linea di un autobus idoneo e accessibile a tutti.