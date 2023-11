Nove golf club raggiungibili in un’ora di viaggio nel territorio delle province di Como, Lecco e Varese. Nasce il Consorzio Como Golf Destination, destinato ad essere il più grande polo d’Italia per gli appassionati di questo sport. L’iniziativa, ideata dai golf club coinvolti, è sostenuta dalla Camera di Commercio di Como e Lecco e patrocinata dall’associazione albergatori di Como.

“Il Consorzio – spiegano i promotori – nasce per sviluppare ed evolvere lo scenario attuale del golf nel nostro distretto. Attualmente, nessuno dei circoli presenti è in grado di offrire una ricettività adeguata ai turisti e per risolvere questo problema il Consorzio si propone di creare una rete efficace, organizzata e consistente tra i vari attori del territorio”.

Lake Como Golf Destination metterà a disposizione 9 campi – Barlassina, Carimate, Laghi, La Pinetina, Lanzo, Lecco, Menaggio, Monticello e Villa d’Este – tutti raggiungibili rapidamente. “Il turismo golfistico è una fonte di reddito importante per il territorio – dicono ancora i promotori – Offriremo il meglio in termini di esperienza, servizi e attrattiva”.

Tra i progetti in programma un portale web dedicato, iniziative di promozione mirate, contenuti digitali per promuovere i golf club e i partner del Consorzio e pacchetti turistici ideati appositamente per gli appassionati di golf.