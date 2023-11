Svolta Civica all’attacco del sindaco di Como Alessandro Rapinese per il ritardo nella realizzazione dello skate park all’Ippocastano. “Il cantiere avrebbe dovuto cominciare a luglio per essere consegnato a settembre; invece l’area è stata recintata a ottobre, ma i lavori non sono mai partiti”, dice Giovanni Frassi.

“E’ l’esempio della superficialità della giunta Rapinese – aggiunge – Entro l’estate del 2024 avremo una struttura nuova di zecca e bellissima in via Belvedere, aveva dichiarato nel settembre del 2022 il sindaco. Poi, con due bandi andati deserti e un tentativo di procedura negoziata senza successo, persi i fondi del Pnrr ha ripiegato su un impianto provvisorio all’Ippocastano. Ma i lavori, promessi per luglio, non sono neanche partiti”.