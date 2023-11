Gli ex dipendenti del Casinò di Campione d’Italia si sono rivolti alla procura di Como per segnalare il mancato pagamento, come previsto dal concordato, degli stipendi arretrati. In particolare, secondo quanto denunciato da alcuni ex lavoratori della casa da gioco, sarebbe stata versata solo la quindicesima parte del credito complessivo e non la trentatreesima, come previsto dagli accordi.

Sarebbero inoltre stati pagati gli ex dipendenti che sono stati riassunti dopo la riapertura. “Questo danneggia gli ex dipendenti che sono senza lavoro o pensionati e che dopo anni si trovano in situazione di totale disagio dopo la bancarotta del 2018”. Gli ex dipendenti si dicono pronti a ricorrere alle vie legali e chiedono alla procura “di invalidare il contratto concordatario per inadempienza”.

Nei giorni scorsi, alla procura di Como è arrivato anche un altro esposto di un ex dipendente che contesta le procedure del concorso per l’assunzione dei dipendenti in occasione della riapertura della casa da gioco.