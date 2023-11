Furto con destrezza ai danni di un uomo di 76 anni a Como in via Rezia. I fatti risalgono alle scorse ore. L’uomo si è poi recato dai carabinieri a sporgere denuncia. Da quanto ricostruito è stato avvicinato da una donna di circa 30 anni che gli ha chiesto un’informazione. Prima di salutarlo ha messo in atto quella che viene definita dai militari “tecnica dell’abbraccio”. Si è, infatti, avvicinata e lo ha abbracciato per ringraziarlo prima di allontanarsi. Pochi istanti dopo il 76enne si è reso conto di non avere più al polso il suo orologio. Un Rolex dal valore di 5mila euro. Probabilmente la ladra lo aveva precedentemente notato e studiato per capire come agire. Indagini affidate ai carabinieri che dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, ora valuteranno le immagini della videosorveglianza della zona.