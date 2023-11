Sono decine le iniziative organizzate a Como e in provincia per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne di sabato 25 novembre.

All’interno della campagna “Questo non è amore”, la Polizia di Stato organizza un Infopoint su un camper attrezzato in largo Miglio a Como.

Corsi di autodifesa

Dalle 15 alle 18, invece, presso l’oratorio di San Bartolomeo di Como, tutte le donne che lo desiderano potranno partecipare ad una prova gratuita di difesa personale organizzata dall’Associazione Donne Giuriste sez. Como e l’Ufficio della Consigliera di Parità, in collaborazione con l’Associazione Kodakan Como a.s.d.

Durante l’evento interverranno alcune avvocatesse che parleranno di diritto tra difesa ed autodifesa e del significato della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il calcio al fianco delle donne

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli sarà poi allo stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” di Como per partecipare alla cerimonia di consegna del pallone rosso promossa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B. La consegna avverrà poco prima del fischio di inizio di Como – FeralpiSalò, così come su tutti i campi in cui verranno disputate le gare di Campionato di Serie B.

La Navigazione Laghi e i nastri rossi

La Navigazione Laghi affiggerà invece a bordo delle navi, nelle biglietterie e nelle proprie sedi, nastri rossi in segno di vicinanza alle donne vittime di violenza e per ricordare tutte le donne che di violenza sono morte. L’obiettivo è quello di sensibilizzare passeggeri e personale sul tema della violenza di genere.

Panchine rosse a Cantù

A Cantù, saranno poi inaugurate tre panchine rosse decorate dagli alunni dell’Istituto Artistico Fausto Melotti, la prima alle 10 al Parco di via Tiziano a Mirabello, la seconda alle 10.45 al Parco IV Mulini a Cantù Asnago e la terza in Piazza San Rocco. Nelle notti dal 24 al 26 novembre, inoltre, il Teatro Comunale San Teodoro verrà illuminato di rosso.

1522 e gli Infopoint presso i presidi ospedalieri

In ambito sanitario, in tutte le farmacie della Provincia sono in distribuzione sacchetti con il 1522, il numero nazionale per il contrasto della violenza contro le donne.

ASST Lariana sta poi organizzando, presso i suoi presidi ospedalieri, una serie di Infopoint, dalle 10 alle 12, per dare informazioni sui servizi o per sapere cosa fare in caso di pericolo/violenza. Dopo quelli dei giorni scorsi a San Fermo della Battaglia, Cantù e in via Napoleona, martedì 28 novembre lo sportello sarà attivo presso il Presidio Ospedaliero di Menaggio e presso la Casa di Comunità di Olgiate Comasco.

Fino al 28 novembre, infine, la Congregazione Suore Infermiere dell’Addolorata – Ospedale Valduce, unitamente a tutti gli ospedali aderenti all’iniziativa bollinirosa, promuove “(H) Open week contro la violenza sulla donna, Servizi gratuiti a supporto delle vittime di violenza”, giornate in cui sarà possibile accedere gratuitamente a consulenze, visite, colloqui, Infopoint e materiale informativo.