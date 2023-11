Prima tappa del percorso “Cori in cammino” oggi nella Cattedrale di Como alla presenza del cardinale Oscar Cantoni.

400 cantori, provenienti da diversi punti della diocesi in rappresentanza dei propri cori di appartenenza, nel pomeriggio hanno partecipato, assieme a direttori, organisti, strumentisti e appassionati di musica sacra, al primo “Meeting diocesano dei cantori”. Non «un convegno diocesano dei cori liturgici, come avvenuto nel 2022, – spiegano dall’Ufficio liturgico – ma un incontro di conoscenza, formazione e approfondimento».

Il vescovo di Como Cantoni ha portato il suo saluto introduttivo. È seguito un momento formativo dal titolo “Cantiamo al Signore con gioia”, con l’intervento del vescovo di Crema, monsignor Daniele Gianotti, delegato della Conferenza episcopale lombarda per la Liturgia.

Come detto, il meeting di Como rappresenta la prima tappa di un cammino, in prospettiva del Giubileo 2025. Il secondo momento (nel 2024) vedrà la presenza sul territorio, nei diversi vicariati, dei referenti dell’Ufficio liturgico diocesano per incontrare i direttori e i cantori, confrontarsi su repertorio, scelte musicali e liturgiche delle parrocchie e condividere risorse e problemi. Il terzo momento sarà nel 2025, con la celebrazione del XXIII convegno diocesano dei cori liturgici e con la possibilità di partecipare, come gruppo di cori diocesano, al Giubileo dei cantori, nel novembre 2025, a Roma.