ANCE Como, la principale associazione di categoria delle imprese edili della Provincia, presenta il primo rapporto di sostenibilità (relativo all’anno 2022) qualificandosi tra le prime associazioni di categoria del territorio lariano a compiere questo passo.

Redatto secondo il modello di Report di Sostenibilità Semplificato elaborato dalla Supsi (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana), il documento ANCE Como è stato promosso dalla Camera di Commercio Como-Lecco all’interno del Programma Smart.

L’impegno nella realizzazione del Report è stato spinto dalla volontà di ANCE Como di consolidarsi quale punto di riferimento per le imprese edili anche su questo fondamentale tema, suscitando interesse e diffondendo la cultura della sostenibilità.

Il presidente Molteni: “Sentiamo la responsabilità di partecipare al cambiamento”

“Pur non essendovi tenuti dalle normative vigenti, abbiamo ritenuto importante realizzare il nostro primo Report di Sostenibilità, relativo all’anno 2022, perché fermamente convinti che qualunque soggetto economico debba sentire la responsabilità di partecipare al cambiamento del modello di sviluppo, al fine di garantire alle future generazioni l’opportunità di vivere, operare e prosperare in un ambiente naturale, sociale ed economico più giusto ed equilibrato” – dichiara Francesco Molteni, presidente di ANCE Como. “Non possiamo pensare di essere costruttori responsabili se non siamo in grado di costruire un mondo migliore, di realizzare le condizioni per una società umana che riconosca la dignità di ciascuno e di consegnare – a chi verrà dopo di noi – un pianeta vivibile. Senza buoni valori non si costruiscono buoni edifici” – chiude il presidente.



Il percorso verso la sostenibilità si sviluppa in due direzioni: la prima è relativa all’impatto come associazione di imprese con una sede, una struttura, uffici, personale, mezzi e quindi consumi che determinano un impatto misurabile. La seconda è l’azione di ANCE come associazione che rappresenta e guida molte imprese del settore delle costruzioni e, dunque, si sente responsabile della loro informazione, formazione e accompagnamento verso la sostenibilità.