Trasferta vietata ai tifosi ospiti. Vista la pesante rivalità tra le due tifoserie, la Prefettura di Como ha deciso di bloccare la presenza allo stadio di sostenitori residenti in provincia di Modena. Como-Modena è in programma domenica prossima allo stadio Sinigaglia con fischio d’inizio alle 16.15.

Questa la comunicazione della Prefettura, pubblicata sul sito del Modena.

–Premesso che il 10 dicembre 2023 è in programma presso lo stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” di Como l’incontro di calcio Como – Modena, valevole per il campionato di serie B;

–Vista la nota Cat. A4/GAB.2023 – Prot. n. 48871 del 27.11.2023, con cui la locale Questura ha segnalato che l’incontro calcistico in argomento presenta molteplici fattori di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica;

–Richiamata la Determinazione n. 43/2023 in data 30 novembre u.s. con cui il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) ha richiesto al Prefetto di Como, sentito il Questore, di valutare la possibilità di adottare la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Modena: dall’accesa rivalità tra le due tifoserie sono infatti scaturite, anche nella scorsa stagione, sia in occasione della gara di andata che in quella di ritorno, gravi turbative per l’ordine pubblico con il ferimento di personale di Polizia;

–Sentito per le vie brevi il Questore di Como che si è espresso favorevolmente;

–Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le misure idonee ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della competizione sportiva in argomento, garantendo il regolare ed ordinato svolgimento della stessa e prevenendo le occasioni,

In occasione della partita di calcio valevole per il Campionato di Serie B, in programma domenica 10 dicembre presso lo stadio Sinigaglia di Como, tra le squadre Modena e Como, è adottata la prescrizione che di seguito si riporta: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Modena.