Soccorso alpino in forra, è tempo di bilanci: 26 interventi nel corso del 2023, più che raddoppiati rispetto agli anni precedenti, erano 11 nel 2022.

La squadra forra regionale è una delle specialità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo, che raggruppa i tecnici provenienti dalle cinque Delegazioni, tra cui anche quella Lariana.

Nel dettaglio gli interventi hanno riguardato il supporto alle operazioni durante le alluvioni in Emilia Romagna, a maggio, e in Toscana a novembre. Dieci interventi per la ricerca di persone disperse o scomparse e ancora nove per incidenti in percorsi di canyoning. I restanti interventi rientrano nel soccorso di persone cadute in torrenti, sentieri e strade.

La squadra forra lombarda conta una sessantina di volontari (tecnici, sanitari e istruttori), provenienti da tutta la regione. Per il 2024 è già in corso l’ingresso di dieci nuovi tecnici, che sosterranno la formazione di base. Nel frattempo, i referenti delle diverse Delegazioni lombarde sono già al lavoro con la Presidenza, per nuove idee e progetti e per stare al passo con le sfide, sempre più impegnative, richieste dal modello contemporaneo del soccorso organizzato.