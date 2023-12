(ANSA) – MILANO, 09 DIC – Si è chiuso oggi il Campionato italiano assoluto di scacchi, che ha incoronato Luca Moroni, 23 anni, per la categoria maschile e Olga Zimina, 41 anni, per quella femminile. Il campionato, giunto alla 82/a edizione, è stato ospitato dal 27 novembre a Brescia, che insieme a Bergamo, è la Capitale Italiana della Cultura 2023. Ma quest’anno la competizione avrà una coda inedita. Per la prima volta i due campioni si sfideranno tra di loro, domani, in due partite di 30 minuti ciascuna, all’interno dello Spazio museale Longo, a San Giorgio su Legnano (Milano). Nella, cittadina milanese da anni si svolge un torneo di scacchi, al quale parteciparono campioni come Anatolij Karpov e Sergio Mariotti, ed è entrato nel Guinness dei primati per una edizione con il più alto numero di concorrenti. Un’ altra particolarità della sfida è che Moroni e Zimina utilizzeranno una scacchiera creata da Giò Pomodoro nel 1981 chiamata "Il gioco del mondo", splendidi pezzi in acciaio inox e bronzo marino. Il confronto tra i primi classificati maschile e femminile del Campionato italiano si ripeterà ogni anno. Domani gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook "Spazio Longo". (ANSA).