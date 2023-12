Un atto vandalico alla linea elettrica nella stazione di Cadorago. Dopo i binari ghiacciati, il guasto, lo sciopero e il furto di rame, oggi la sgradita sorpresa per i pendolari del trasporto ferroviario è stata un raid vandalico. Motivazione nuova e risultato identico, l’ennesima mattinata di cancellazioni, ritardi, variazioni di percorsi dei treni.

Per un problema o per l’altro, su una linea o sull’altra, ogni giorno o quasi i viaggiatori devono fare i conti con l’incognita sulla regolarità dei convogli. Una situazione esasperante, ormai al limite del paradossale.

La criticità

Il bollino arancione che contraddistingue gli avvisi di “criticità” di Trenord è comparso immancabile anche oggi sull’app che i viaggiatori utilizzano per conoscere la situazione dei treni in tempo reale. E fa riferimento alla linea Milano Cadorna Como Lago e a un “intervento dei tecnici dell’infrastruttura ferroviaria Ferrovienord a seguito dell’atto vandalico alla linea elettrica nella stazione di Cadorago”. Segnalati “ritardi fino a 20 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni dei treni della linea”.

Tre treni sono stati cancellati, quello delle 7.10 da Como Borghi, quello delle 7.13 da Milano Cadorna e quello delle 8.46 da Como Lago. Altri convogli nella fascia oraria del mattino hanno subito ritardi o variazioni di percorso.

Il doppio sciopero

E se oggi il problema è stato imprevisto, per domani e dopo i disagi sono una certezza. E’ in programma infatti un doppio sciopero del trasporto pubblico locale. Domani l’agitazione riguarderà il trasporto ferroviario in Lombardia ed è annunciata dalle 9.01 alle 16.59. Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall’agitazione sindacale e arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista entro le 9.01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 10.01.

Venerdì 15 invece sarà la volta di uno sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale indetto dalle sigle Usb lavoro privato, Al Cobas e Cub trasporti. La protesta era stata inizialmente indetta per il 27 novembre, ma i lavoratori erano satti poi precettati dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che aveva ridotto l’agitazione a quattro ore. Venerdì, possibili disagi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Due le fasce di garanzia: i mezzi circoleranno da inizio servizio alle 8.45 e tra le 15 e le 18.

A Como al momento non è stata annunciata alcuna adesione allo sciopero, quindi il servizio di trasporto pubblico locale dovrebbe svolgersi normalmente.