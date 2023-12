La Filcams Cgil di Como ha chiesto un incontro al prefetto nel tentativo di trovare una soluzione alla situazione delle dipendenti della cooperativa Pulim2000, addette alle pulizie nella sede dell’Ufficio delle Dogane di Como. Indetto uno sciopero per venerdì 15 dicembre.

“Le lavoratrici già lamentavano continui e costanti ritardi nei pagamenti la scorsa estate – si legge in una nota della Filcams Cgil – Si è tentato di coinvolgere le Dogane, che in qualità di committente hanno una responsabilità in solido nei confronti delle lavoratrici in appalto. L’azienda ha provveduto all’epoca ad alcuni pagamenti, ma la situazione nei mesi successivi si è aggravata, comportando gravi disagi economici alle dipendenti coinvolte e una inevitabile riduzione del reddito”. “Oggi l’azienda è in arretrato di tre mensilità, oltre la quattordicesima del 2022. Per questa ragione le lavoratrici proclameranno sciopero venerdì 15 dicembre 2023”.

“La Filcams Cgil ha intimato alla Società Pulim 2000 di provvedere al pagamento di tutto il dovuto e la richiesta di pagamento è stata ovviamente formulata anche nei confronti della committente dell’appalto, in quanto responsabile in solido per i crediti vantati dalle lavoratrici”, aggiunge il sindacato.