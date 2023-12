Cambio al vertice di Asf Autolinee, la società che gestisce il trasporto su gomma in provincia di Como. L’amministratore delegato Luca Paolo Del Barba, nominato ad aprile e rimasto in carica soltanto per pochi mesi, ha lasciato il posto in questi giorni a Massimo Bertazzoli. Laureato in psicologia all’Università di Padova, il nuovo amministratore delegato di Asf ha più di 20 anni di esperienza nel settore del trasporto pubblico locale all’interno del gruppo Atm, la società di trasporti milanese che gestisce anche la funicolare Como-Brunate.

Nel suo percorso professionale, Bertazzoli ha ricoperto ruoli manageriali sia nella gestione delle risorse umane, sia in ambito operativo. Per oltre sette anni è stato amministratore delegato e presidente della società Nord Est Trasporti S.r.l.

La sua carriera, come detto, è stata caratterizzata anche da responsabilità in aree operative. È stato infatti responsabile della Security e poi del Controllo Esercizio, il cuore nevralgico per il monitoraggio dei Servizi di Superficie di Atm. Nel 2019 è stato nominato direttore della gestione e amministrazione del personale e dei servizi generali della stessa società.

Da pochi giorni Massimo Bertazzoli ha assunto il nuovo incarico come ad di Asf. Una sfida impegnativa, viste le difficoltà che l’azienda di trasporti sta vivendo, soprattutto per la grave carenza di personale e i disservizi che ne conseguono.