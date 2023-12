È stato presentato il resoconto annuale di attività del Care Team Ticino: 62 interventi, 411 persone assistite per 553 ore di intervento. Un servizio anche attivo nella formazione del personale per l’assistenza alle vittime.

Il Care Team Ticino (CTTi), che impiega personale delle sei Regioni di protezione civile. Si tratta di un servizio che offre sostegno psicosociale nell’immediato alle vittime in caso di eventi potenzialmente traumatici come catastrofi o incidenti gravi. Il servizio, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 grazie, garantisce il necessario supporto, oltre alle persone direttamente coinvolte nell’evento, anche a coloro che vi assistono senza esserne implicati in prima persona.

I numeri

Sono molteplici i campi d’intervento; fra i principali da citare le catastrofi naturali, gli infortuni mortali, gli incidenti stradali, gli omicidi, i suicidi.

Nel 2023 il CTTi è stato sollecitato, nell’ordine, per: suicidi (22), decessi improvvisi in casa (15), decessi sul lavoro (4). E poi ancora incidenti stradali (4), decessi in montagna (3), infortuni gravi sul lavoro (3), decessi in luoghi pubblici (2), tentati suicidi (2), omicidi (1), tentati omicidi (1), decessi nel tempo libero (1), infortuni nel tempo libero (1) e altri (3).



Gli interventi, 62 complessivamente fino all’11 di dicembre, sono diminuiti del 42% dall’anno scorso ma si sono rilevati più complessi coinvolgendo molte persone su più livelli; da gennaio a novembre il CTTi è stato chiamato ogni mese in media 6 volte per prestare assistenza a complessivamente 411 persone durante 553 ore di intervento.

Dalla sua costituzione nel 2015, il CTTi è intervenuto in 567 eventi garantendo l’assistenza a 3.338 persone (adulti e minori), per un totale di 4.226 ore d’intervento (media di 7 ore e mezza a intervento).