La gara Lecco-Ternana, terminata 3-2 per gli umbri, ha chiuso ieri il 17esimo turno del campionato in serie B. In questa giornata il Como è stato superato per 2-0 in trasferta a Brescia. Uno stop che, almeno per la classifica, non ha avuto grandi ripercussioni. La capolista Parma, infatti, non è andata oltre lo 0-0 esterno a Cosenza, le altre squadre di testa (Venezia, Catanzaro e Cremonese) hanno perso. Il Cittadella ha pareggiato.

In graduatoria comanda quindi il Parma con 35 punti; seguono il Venezia a 33 e il Como a 31. Poi Catanzaro e Cremonese a 30, il Cittadella a 29.

Gli azzurri sabato sono attesi dalla penultima giornata del girone d’andata. Alle 14 arriva allo stadio Sinigaglia il Palermo, reduce dal successo contro il Pisa. La chiusura della prima parte di campionato sarà poi il successivo 26 dicembre, con la trasferta a Cosenza.

Per i lariani il ritorno scatterà sabato 13 gennaio, con la partita interna contro lo Spezia.