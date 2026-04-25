Como in trasferta a Marassi, Fabregas: “Il Genoa è una squadra da top ten”

La volata finale di campionato, con il Como che punta ad un posto in Europa, è lanciata. Nella domenica di campionato, con fischio d’inizio alle 15, i biancoblù saranno impegnati in trasferta contro il Genoa.

Gara impegnativa contro una formazione in costante crescita, dopo l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina. E non a caso, alla vigilia mister Cesc Fabregas ha rivolto parole di stima nei confronti del suo collega: “Il Genoa è cresciuto molto – ha spiegato il tecnico dei lariani – Sinceramente, per la qualità dei giocatori, penso sia una squadra da top ten. Daniele De Rossi sta facendo un grandissimo lavoro e penso sia l’allenatore giusto per il modo che hanno di giocare. Mi sembra una squadra molto completa. Noi dovremo preparare bene i nostri giocatori, perché sarà una partita molto importante”.

Rispetto al suo Como Fabregas ha spiegato: “Ho trovato bene la squadra. È un gruppo coraggioso, che vuole sempre di più, e periodi come questo fanno parte del percorso di crescita individuale e collettivo. Dobbiamo essere preparati mentalmente per affrontare ogni situazione nel modo giusto. La formazione dimostra sempre identità, ha un’idea chiara e una preparazione tattica capace di creare problemi anche a grandi avversari con giocatori di alto livello, sono passi avanti importanti. Sento che questa squadra potrà continuare a crescere anche nei prossimi anni, migliorando in talento, fisicità e continuità. Dobbiamo continuare su questa strada, perché credo sia quella giusta”.