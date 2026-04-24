Il Como atteso dal Genoa. Fuori causa Sergi Roberto e Vojvoda

Il Como si proietta alla sfida di domenica contro il Genoa con motivazioni altissime e la speranza di alimentare, giornata dopo giornata, il sogno Champions. Per cementare lo spirito di gruppo in vista della volata finale, mister Fabregas e la squadra si sono ritrovati ieri sera a cena, un momento di condivisione utile a ribadire l’unione di uno spogliatoio che vuole crederci fino in fondo. In conferenza stampa, l’allenatore è poi entrato nel merito della partita, sottolineando le insidie di un avversario che si preannuncia molto combattivo.

Oltre allo studio tattico, il tecnico ha voluto fare il punto sulla tenuta mentale dei suoi ragazzi. Era infatti fondamentale capire come il gruppo avesse reagito per lasciarsi definitivamente alle spalle l’amarezza della semifinale di Coppa Italia persa contro l’Inter.

In vista di domenica, restano però alcune defezioni pesanti da gestire per l’undici titolare. Oltre ad Abildgaard, la cui stagione è ormai purtroppo conclusa, mancheranno anche Sergi Roberto e Vojvoda, con la speranza di riaverli a pieno regime per la gara successiva contro il Napoli.