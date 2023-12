Incidente nella tarda serata di ieri a Blevio, in via Caronti. Pochi minuti prima della mezzanotte, per cause ancora da chiarire, un 18enne ha perso il controllo della vettura, è uscito di strada e si è ribaltato. Nell’incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli, ma la dinamica è in fase di accertamento.

Fortunatamente, il giovane non avrebbe riportato gravi traumi. E’ stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Lipomo e portato al Sant’Anna. A Blevio sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero e la messa in sicurezza del veicolo e il ripristino della strada.